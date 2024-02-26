مسئول فلسطيني أسباب استقالة حكومة أشتية

أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إن تقديم الحكومة لاستقالتها بعد مرور 5 سنوات على تشكيلها، وفي ظل المتغيرات المهمة التي طرأت على الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف مجدلاني، حسب "سبوتنيك"، أن هذه الحكومة واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات، لا سيما مع استمرار الحرب الإسرائيلية العدوانية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ما أدى إلى ظهور اتجاه دولي بدعم قيام سلطنة وطنية واحدة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في غزة والضفة والقدس.

وأوضح أن هذا الاتجاه ووحدة الموقف الدولي ركز على ضرورة فتح مسار سياسي جديد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإقامة الدولة المستقلة، معتبرًا أن هذه المرحلة الجديدة التي يتحدث عنها المجتمع الدولي وكذلك الدول العربية تتطلب وجود حكومة فلسطينية جديدة بمكونات مختلفة.

وأكد أن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلاف حزبي مع بعض المستقلين، والوضع الجديد وفي ضوء التطورات الأخيرة، يحتاج إلى حكومة توافق وطني من الكفاءات الفلسطينية الوطنية التي يمكنها إدارة الوضع في قطاع غزة والضفة والقدس خلال مرحلة انتقالية تنفذ فيها برنامجا محددا.

