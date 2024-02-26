الأسهم الأمريكية تستقر مع ترقب بيانات التضخم

استقرت أسواق الأسهم الأمريكية في افتتاحية الأسبوع الأخير من شهر فبراير يوم الاثنين بعد أن وصلت مؤشرات الأسهم الرئيسية إلى مستويات قياسية، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل بنحو 103 نقاط، أو بنسبة 0.3%.

في حين أضاف مؤشر "S&P 500" فى أسواق الأسهم الأمريكية قرابة 0.03%.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر "ناسداك" المركب فى أسواق الأسهم الأمريكية بنسبة 0.1%.

أسواق الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

وانضمت "أمازون" إلى مؤشر "داو جونز" المكون من 30 سهمًا يوم الاثنين، لتحل محل "Walgreens Boots Alliance". يتم ترجيح ممتلكات مؤشر "داو جونز" وفقًا لسعر السهم، وليس القيمة السوقية. ستؤدي إضافة عملاق التجارة الإلكترونية إلى زيادة تعرض المؤشر للتكنولوجيا وتجارة التجزئة الاستهلاكية. لم تشهد أسهم "أمازون" تغيرًا كبيرًا خلال اليوم.

تدخل الأسهم الأسبوع الأخير من شهر فبراير بشكل مرتفع بعد أن حققت المؤشرات الرئيسية مستويات قياسية بمساعدة أرباح "إنفيديا".

أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند أعلى مستوى له على الإطلاق، في وقت ما من جلسة الجمعة فوق مستوى 5100 نقطة للمرة الأولى، فيما لامس مؤشر ناسداك المركب أعلى مستوى في 52 أسبوعا خلال جلسة الجمعة أيضا.

يراقب المستثمرون الآن ما إذا كان زخم الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستمر مع استمرار المخاطر الاقتصادية والتضخمية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإنهم يتطلعون أيضًا إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره يوم الخميس.

ارتفعت أسهم شركة "Nvidia" بنسبة 28.4% منذ بداية العام حتى الآن.