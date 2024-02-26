112 باكية للباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بالقناطر الخيرية

أوضح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تعمل المحافظة على إنشاء 20 باكية أخرى على غرار تلك الباكيات ليصبح إجمالي ما سيتم إنشاؤه من الباكيات المميزة 40 باكية.

وذلك في إطار حرص محافظة القليوبية على تطوير مدينة القناطر الخيرية والقضاء على المظاهر العشوائية.

وتم الأشارة لقطعة أرض مجاورة لإنشاء 112 باكية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم فضلا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب.

كما تسعى محافظة القليوبية، لتنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلاً عن المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهرا غير حضاري.