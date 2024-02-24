الأسهم الأمريكية : "S&P"و"داو جونز" يسجلان قمة جديدة

حافظ المؤشران ستاندرد آند بورز وداو جونز على مكاسبهما فى أسواق الأسهم الأمريكية لينهي كل منهما التعاملات عند قمة غير مسبوقة مرة جديدة أمس الجمعة مع تحقيق المؤشرات الثلاثة في وول ستريت مكاسب أسبوعية مدفوعة بزخم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 60.58 نقطة بما يعادل نسبته 0.16% ليصل إلى مستوى 39129.69 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.3%، عقب تحقيق الإغلاق القياسي الـ 14 له منذ بداية 2024.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز الذي يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعا بما يصل الى نحو 2.28 نقطة أو 0.04% ليصل إلى مستوى 5088.78 نقطة، ويعد هذا الإغلاق القياسي الـ13 له منذ بداية العام الحالي، فيما سجل مكاسب أسبوعية 1.65%.

أسواق الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بما يصل الى نحو 44.80 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل 0.28% ليسجل 15996.82 نقطة، وبلغت مكاسب الأسبوع نحو 1.4%.

وشهدت التعاملات تجاوز القيمة السوقية لـ"إنفيديا" تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يُقلص سهم صانعة الرقائق مكاسبه، وينهي مرتفعًا بنسبة 0.35% عند 788.17 دولار.