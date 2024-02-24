السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأمريكية : "S&P"و"داو جونز" يسجلان قمة جديدة

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية

حافظ المؤشران ستاندرد آند بورز وداو جونز على مكاسبهما فى أسواق الأسهم الأمريكية لينهي كل منهما التعاملات عند قمة غير مسبوقة مرة جديدة أمس الجمعة مع تحقيق المؤشرات الثلاثة في وول ستريت مكاسب أسبوعية مدفوعة بزخم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

 

الأسهم الأمريكية

 

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 60.58 نقطة بما يعادل نسبته 0.16% ليصل إلى مستوى 39129.69 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.3%، عقب تحقيق الإغلاق القياسي الـ 14 له منذ بداية 2024.

 

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز الذي يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعا بما يصل الى نحو 2.28 نقطة أو 0.04% ليصل إلى مستوى 5088.78 نقطة، ويعد هذا الإغلاق القياسي الـ13 له منذ بداية العام الحالي، فيما سجل مكاسب أسبوعية 1.65%.

 

txt

الأسهم الأوروبية تغلق اليوم على ارتفاع

txt

طرح Reddit في البورصة والسماح للمستخدمين القدامى بشراء الأسهم

 

 أسواق الأسهم الأمريكية

 

الأسهم الأمريكية

 

بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا بما يصل الى نحو 44.80 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل 0.28% ليسجل 15996.82 نقطة، وبلغت مكاسب الأسبوع نحو 1.4%.

 

وشهدت التعاملات تجاوز القيمة السوقية لـ"إنفيديا" تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يُقلص سهم صانعة الرقائق مكاسبه، وينهي مرتفعًا بنسبة 0.35% عند 788.17 دولار.

 

مواد متعلقة

الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

الأسهم السعودية تواصل المكاسب.. "تاسي" يقفز 7% في 15 جلسة

الأسهم الأوروبية تتراجع تحت وطأة نتائج أعمال محبطة

انخفاض مؤشر الأسهم فى مسقط بنسبة 1.04 %

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على تباين

الأسهم اليابانية: "نيكاي" ينهي موجة صعود لالتقاط الأنفاس
الجريدة الورقية