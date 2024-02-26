احتدام المعارك بين حزب الله والاحتلال

وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، دخلت المعارك المشتعلة في الجنوب اللبناني ما بين إسرائيل و"حزب الله" مرحلة جديدة أكثر خطورة، تحذر ربما بإمكانية التدحرج نحو حرب أشمل وأوسع.

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، "مقتل عنصرين من قواته بغارات إسرائيلية على بعلبك في البقاع، شمال شرقي لبنان".

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، عن شن غارات على بنى تحتية تابعة لوحدة الدفاع الجوي في "حزب الله" في منطقة البقاع شرقي لبنان ردا على إسقاط مسيرة إسرائيلية.

وكان "حزب الله" اللبناني، قد قال في بيان له اليوم الاثنين، إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية ‏بصاروخ "أرض - جو" فوق منطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان، كما قصف موقع البغدادي الإسرائيلي ومحيطه بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.



ومع قصف بعلبك للمرة الأولى منذ عام 2006، يطرح البعض تساؤلات بشأن تطور الأوضاع وإمكانية الانزلاق إلى حرب شاملة، لا سيما في ظل تصريحات إسرائيل بعدم وقف الحرب في لبنان حال أقرت هدنة في غزة.

تحكم المقاومة

اعتبر المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض، أن "قصف إسرائيل مخازن مواد غذائية في بعلبك جاء بسبب التطور النوعي الذي حققته المقاومة الإسلامية بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية، والتي توصف بأنها أفضل صناعة للطائرات المسيرة والتقنية".