معلومات عن قاعدة نفح التي قصفها حزب الله بـ60 صاروخا في الجولان

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" اليوم الاثنين، عن قصف قاعدة “نفح” الإسرائيلية في عمق الجولان العربي السوري المحتل بستين صاروخا.

وأوضح الاعلام الحربي في حزب الله معلومات تفصيلية حول القاعدة وما تتضمنه:

قاعدة نفح تضم:

‏- مقر قيادة الفرقة الإقليمية 210 (الجولان) مقر قيادة اللواء الإقليمي 474 ‏

‏- عيادة اللواء الإقليمي 474‏

‏- معسكر عوز مقر قيادة الكتيبة المدرعة 77 ‏

‏- مستوى قيادي من فوج المدفعية 209 ‏

‏- تشكيلات برية من قوام القوات المتدربة في معسكرات الجولان

‏- مقر قيادي فرقي أمامي في حالات الطوارئ وقيادة أمامية لتشكيلات تعمل على الاتجاه السوري

‏- محطة اتصالات قيادية وتكتيكية أفيك رهاف وايتاكس

‏- مشغل صيانة امامي 754 لوحدة التسليح الإقليمية الشمالية لصيانة الاليات المدرعة.

– تبعد ١٩ كلم عن الحدود اللبنانية تقع في وسط الجولان جنوب غرب مستعمرة أورتال وتبعد عنها ٤ كلم