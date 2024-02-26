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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الإسماعيلي: لم يحلفنا الحظ أمام الجونة ..ونتطلع لتحسين مركزنا بالدوري

الإسماعيلي والجونة
الإسماعيلي والجونة

أبدى حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي رضاه عن أداء اللاعبين رغم فقدان الفريق نقطتين بالتعادل مع الجونة سلبيا.

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وأضاف في تصريحات عقب المباراة :"هدفنا كان الحصول على الثلاث نقاط واتيحت لنا أكثر من فرصة لحسم المباراة لكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وتابع :"هشام محمد لاعب الوسط قدم مستوى مميز وسيظهر بشكل أفضل في قادم المباريات ،جميع اللاعبين قدموا مباراة جيد وبذلوا قصاري الجهد على مدار التسعين دقيقة".

وواصل :"نتطلع لحصد الانتصارات من أجل تحسين مركز الفريق بجدول ترتيب البطولة".

واختتم تصريحاته :"الفريق يتطور بشكل ملحوظ من مباراة لآخرى وهدفنا إسعاد الجماهير من خلال إعادة الفريق لوضعه الطبيعي".

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