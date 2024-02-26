مدرب الإسماعيلي: لم يحلفنا الحظ أمام الجونة ..ونتطلع لتحسين مركزنا بالدوري

أبدى حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي رضاه عن أداء اللاعبين رغم فقدان الفريق نقطتين بالتعادل مع الجونة سلبيا.

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وأضاف في تصريحات عقب المباراة :"هدفنا كان الحصول على الثلاث نقاط واتيحت لنا أكثر من فرصة لحسم المباراة لكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وتابع :"هشام محمد لاعب الوسط قدم مستوى مميز وسيظهر بشكل أفضل في قادم المباريات ،جميع اللاعبين قدموا مباراة جيد وبذلوا قصاري الجهد على مدار التسعين دقيقة".

وواصل :"نتطلع لحصد الانتصارات من أجل تحسين مركز الفريق بجدول ترتيب البطولة".

واختتم تصريحاته :"الفريق يتطور بشكل ملحوظ من مباراة لآخرى وهدفنا إسعاد الجماهير من خلال إعادة الفريق لوضعه الطبيعي".