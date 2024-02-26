التعادل يحسم نتيجة الإسماعيلي والجونة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاسماعيلي والجونة بدون أهداف في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة فقط، نجح في جمعها خلال المباريات السابقة، بينما يحتل نظيره الجونة المركز التاسع برصيد 615 نقطة فقط.

تشكيل الإسماعيلي ضم كلاً من ..

حارس مرمى.. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع.. حاتم سكر ، محمد دسوقي ، محمد عمار ، عصام صبحي.

الوسط.. هشام محمد ، محمد بيومي

أمامهما.. إيريك تراوري ، عمر الساعي ، عبد الرحمن مجدي.

الهجوم.. نادر فرج

على مقاعد البدلاء .. كمال السيد حارس مرمى - حمدي النقاز - محمد نصر - عبد الرحمن الدح - محمد زيدان - علي الملواني - عبد الكريم مصطفى - بشار أشرف.