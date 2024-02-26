شوط أول سلبي بين الاسماعيلي والجونة

انتهى الشوط الأول من مباراة الاسماعيلي والجونة بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة فقط، نجح في جمعها خلال المباريات السابقة، بينما يحتل نظيره الجونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة فقط.

تشكيل الإسماعيلي ضم كلاً من ..

حارس مرمى.. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع.. حاتم سكر ، محمد دسوقي ، محمد عمار ، عصام صبحي.

الوسط.. هشام محمد ، محمد بيومي

أمامهما.. إيريك تراوري ، عمر الساعي ، عبد الرحمن مجدي.

الهجوم.. نادر فرج

على مقاعد البدلاء .. كمال السيد حارس مرمى - حمدي النقاز - محمد نصر - عبد الرحمن الدح - محمد زيدان - علي الملواني - عبد الكريم مصطفى - بشار أشرف.