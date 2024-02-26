الإسماعيلي ٢٠٠٦ يفوز على رأس غارب ببطولة الجمهورية
فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2006 على نظيره رأس غارب بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية في إطار مواجهات دوري الجمهورية .
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أحرز أهداف الإسماعيلي مهند عبد العاطي (2) و إبراهيم عبد العال
بدأ الإسماعيلي بداية قوية و سيطر علي وسط الملعب و نجح في إحراز هدف مبكر عن طريق مهند عبد العاطي في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول ثم واصل الإسماعيلي هجومه محاولا إحراز هدف ثاني و لكن دون جدوى و نجح دفاع الدراويش في التعامل مع هجمات الخصم لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء
و في الشوط الثاني استمر الإسماعيلي في ضغطه على رأس غارب و نجح في إحراز هدف مبكر في الدقيقة 4 من زمن الشوط الثاني عن طريق إبراهيم عبد العال بعد تمريرة مميزة من الظهير الأيسر عمر معوض و في الدقيقة 37 من زمن الشوط الثاني تمكن مهند عبد العاطي من إحراز الهدف الثاني له و الثالث للفريق
و في الوقت بدل الضائع أضاع عمر عبد السميع ركلة جزاء للإسماعيلي لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل لاشيء
بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من
حراسة المرمى: عبد الرحمن محمود
خط الدفاع: يوسف طفشة و عبدالله هشام و محمد سعادة و عمر معوض
خط الوسط: محمود حجازي و عمر عبد السميع
و إبراهيم عبد العال و نادر علاء و مهند عبد العاطي
خط الهجوم: أنور عبد السلام
و شارك في الشوط الثاني محمود عماد و عمر خضر و حمدي فتحي و محمد إبراهيم و يوسف محمد
حضر اللقاء أشرف خضر المدير الفني لقطاع الناشئين و إسماعيل توتو المدير الفني لقطاع البراعم
يقود الفريق جهاز مكون من
علي يحيى مدير فني و حسام صديق مدرب عام و أحمد عبده مدرب حراس مرمى و أيمن رفعت أخصائي علاج طبيعي و جمال الحلوس إداري