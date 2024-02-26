عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، ترزي بالسجن 7 سنوات لاتهامه باحتجاز وتعذيب زوجته بدنيا، وإكراهها على التوقيع على دفتر إيصالات أمانة بالكامل لشكه في سلوكها، بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليوبية.

شك في سلوكها .. السجن 7 سنوات لـ ترزي لاتهامه باحتجاز وتعذيب زوجته بالخصوص

وفي وقت مسبق؛ أحال المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية ترزي القليوبية المتهم ويدعى «ا ن ا» 29 سنة ترزى إلى محكمة الجنايات لاحتجاز المجني عليها زوجته وتدعى «ر ح خ» وارتبط ذلك بتعذيبها بدنيا، بأن قيدها وشل حركتها وتعدى عليها بالضرب بإستخدام اسلحة بيضاء فأحدث بها عدة اصابات متفرقة بانحاء جسدها .

وقال المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية إن أمر الإحالة تضمن قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، بأن قيدها وشل حركتها وهددها بسلاح أبيض في حالة عدم الانصياع لأمره وتعدى عليها بالضرب وأحدث ما بها من إصابات.

وأشار إلى أمر الإحالة الخاص بـ ترزى القليوبية إلى أنه «أكره المجني عليها بالقوة وبالتهديد على إمضاء إيصالات الأمانة المبينة بالأوراق، بأن دون اسمها بمتن تلك الإيصالات وأرغمها على أن تبصم بإصبع إبهامها الأيمن، مهددًا إياها بطعنها بسلاح ابيض، كما أن المتهم، ترزى القليوبية، معذب زوجته، حاز وأحرز المتهم بغير ترخيص سلاح أبيض عبارة عن «سكين» وأحرز أداة «حزام جلدي»، مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأفادت المجنى عليها أمام المحكمة بقيام ترزى القليوبية المتهم بتعذيب زوجته بأنه دائم التعدي عليها بالضرب والشك في سلوكها وأكرهها على إمضاء دفتر إيصالات أمانة بالكامل، بأن هددها بسلاح أبيض سكين بطعنها في حالة عدم الانصياع لأمره، وقد تكرر ذلك الفعل ثلاثة مرات ولم تتمكن من الاستغاثة، حيث هددها مرة أخرى بإلقاء مادة حارقة على وجهها في حالة إخبار أحد بذلك الأمر.

وأضافت “في يوم عاد من العمل وغلق الأبواب وتعدى عليها بالضرب وقيد يداها وقدماها بواسطة حبل وعلقها على طرفي النافذة حتى أصبحت قدماها تعلو رأسها وقام بوضع سكين لتنصهر على النيران ثم لسعها بالنصل بذراعيها وصدرها وأرجلها وبموخرتها ”.

وتابعت المجني عليها “غلى المتهم مياه وسكبها على أجزاء جسدها السفلية وإطفاء لفافات التبغ بظهر يدها اليسرى ولم تتمكن من الإستغاثة حيث كتم فمها بواسطة قطعة قماش وظلت على تلك الحال لمدة حوالي خمسة أيام لا يفك قيدها وأصابها بقدمها اليسرى وأثناء آخر اعتداء عليها غافلته واجرت اتصالا بوالدها ووالدتها وحضرا لانقاذها”.