كشف حساب جيرارد مع الاتفاق بعد الخسارة من الهلال

تلقى فريق الاتفاق خسارة جديدة تحت قيادة المدرب الانجليزي ستيفن جيرارد أمام الهلال ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري السعودي.

وتجمد رصيد الاتفاق عن 28 نقطة محتلاً المركز الثامن في ترتيب دوري روشن السعودي بعد الخسارة من الهلال بهدفين دون رد.

وسقط جيرارد مع الاتفاق في 15 مباراة هذا الموسم بين الخسارة والتعادل في المسابقات المختلفة.

كسف حساب "جيرارد" مع الاتفاق



23 مباراة في قيادة الاتفاق "الدوري – كأس الملك"

8 انتصارات

7 تعادلات

8 هزائم

35 نقطة مهدرة في الدوري

بهذه النتيجة ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 59 نقطة، فيما يأتي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

التقى الهلال والاتفاق، خلال تاريخهما بدوري المحترفين السعودي، في 27 لقاء، فاز الزعيم بـ 19 مباراة، وتعادل في 6، بينما خسر مباراتين.