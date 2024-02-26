المشدد 7 سنوات لمتهمين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "خ.م.م" و"م.ع.م" بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز دار السلام.



تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار في قطعة أرض صحراوية ناحية عرب الصبحة بدائرة المركز ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وبعد المعاينة تبين وجود حفرة كبيرة 18 متر، وتم القبض على المتهمين وتم ضبط أدوات الحفر بحيازتهما وونش.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.