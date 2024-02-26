الإثنين 26 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

تأثير بذور الكتان على التهابات الجسم

بذور الكتان
بذور الكتان

بذور الكتان من أكثر البذور فائدة لأعضاء الجسم وتعزيز عمل وظائفه الحيوية، حيث تحتوي على فيتامنات مهمة تقوي المناعة مثل البروتين والكالسيوم والألياف والمغنيسيوم.

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فوائد بذور الكتان للشعر.. غنية بالفيتامينات والأوميجا 3

فوائد بذور الكتان

ووفقًا لما ذكره موقع ذا صن البريطاني، نستعرض فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لبذور الكتان.

مضادة للالتهابات

تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميجا 3، التي تساعد في الحماية من الأمراض المزمنة والتهابات الجسم الخطيرة.

السكري

 بذوو الكتان من أهم النباتات الغنية بالألياف والدهون الصحية، لذا فتناولها يعالج حساسية الأنسولين، ولكن بشرط أن يكون بصورة منتظمة.

السرطان

مضادات الأكسدة التي تحويها بذور الكتان قد تمنع نمو الأورام في الجسم،  وبالتالي تاني من فرص السرطان المرتبط بالهرمونات.

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