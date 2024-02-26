علماء يكشفون عن أبرز الخرافات الشائعة حول النوم

أثبتت دراسة بريطانية أن الكحول والتوتر لا يثيران أحلامًا مزعجة أثناء النوم، على عكس العديد من الادعاءات، مشيرين إلى إن الظروف الأخرى تساهم في ظهور الكوابيس.

خرافات خاطئة عن النوم

شارك 846 شخصًا في الدراسة، ودرس العلماء أسلوب حياتهم، ومؤشرات الرفاهية، ومستوى النشاط البدني اليومي، وكذلك عوامل مدة النوم واستهلاك الكحول.

والمثير للدهشة أن تحليل المعلومات التي تم جمعها أجبر الخبراء الطبيين على تلخيص أن عوامل مثل الكحول والنشاط البدني لا تؤثر على حدوث الأحلام غير السارة والسبب المحدد للكوابيس، كما قرر الباحثون، هو مدة النوم.

وقال مؤلفو المشروع: "وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها، فإن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 9 ساعات يوميا هم أكثر عرضة من غيرهم لرؤية أحلام كابوسية شديدة".

لاحظ الخبراء أيضًا ميزة أخرى مثيرة للاهتمام: قالوا إنه خلال التجارب، كان الأشخاص الذين خضعوا للدراسة يعانون من كوابيس أثناء نومهم حتى عندما لم يكونوا متوترين.

وقال الأطباء في نهاية المطاف: "على الرغم من أن التوتر واستهلاك الكحول لهما تأثير سلبي على الجسم، إلا أنهما لا يسببان الكوابيس".