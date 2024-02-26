جنايات المنيا تؤجل محاكمة المتهم بقتل زوجته لــ 2 مارس

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين 26 فبراير ، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته ، بسبب مشاكل أسرية والتشكيك في سلوكها ، بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا ، إلى اليوم الثاني من شهر مارس المقبل، لمرافعة الدفاع.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها ، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد ، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ، ومحمد محمد معوض ، وأمانة سر ماهر محمد حسن ، ومحمد مصطفي هارون ، وخالد محمد عبدالغني ، جلستها اليوم ، واستمعت لطلبات الدفاع ، وقررت التأجيل لجلسة اليوم الثاني من شهر مارس المقبل.

وكان اللواء مدير أمن المنيا ، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة ، في شهر مارس من العام الماضي، بقيام عامل زراعة، بقتل زوجته بوضع مادة سامة دسها في مياه غازية ، وانتقلت فريق البحث الجنائي ، برئاسة العميد حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، وسيارات الإسعاف ، وتبين مصرع ، ( أ- م – ز- 25 سنة) ، ربة منزل، ومقيمة بقرية ابوالعمودين بمركز بني مزار، متأثرا بمادة سامة، واتهم بقتلها زوجها ، (م – ك – ح- 39 سنة) ، عامل زراعة ، تم القبض على المتهم ، وإحالة للنيابة العامة للتحقيق .

من جانبه ، أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا ، المتهم للمحاكمة الجنائية ، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بأن بيت النية على التخلص منها بمادة سامة مبيد حشري، مطالبا بتنفيذ مواد قانون الجنايات.