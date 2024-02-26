إيجالو يقود تشكيل الوحدة أمام اتحاد جدة
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن تشكيل مواجهة اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر دوري "روشن" السعودي لهذا الموسم 2023/2024.
ويقود أوديون إيجالو هجوم الوحدة أمام اتحاد جدة، في المباراة المقرر انطلاقها في السابعة من مساء اليوم الإثنين.
تشكيل الوحدة أمام اتحاد جدة
حراسة المرمى: مهند.
خط الدفاع: علي مكي، دوارتي، جواد ياميق، عبد الإله بخاري.
الوسط: باخشوين، فيصل فجر.
خط الوسط الهجومي: كريج جودوين، عبد العزيز نور، فيتو فان كروي.
الهجوم: عبد العزيز إيجالو.
يذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الخامس بترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بينما الوحدة يتواجد في المركز التاسع بـ 26 نقطة.