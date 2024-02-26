القسام تقضي على جنود إسرائيليين في حي الزيتون وخانيونس

استهدفت كتائب القسام، تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضافت عبر بيان لها: تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من إيقاع قوة صهيونية بكمين محكم في محيط جامعة فلسطين وسط قطاع غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وتابعت: كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية مكونة من 4 جنود بقذيفة مضادة للأفراد ومن ثم الإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتم تدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

على جانب آخر، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، "مقتل عنصرين من قواته بغارات إسرائيلية على بعلبك في البقاع، شمال شرقي لبنان".

وقال الحزب، في بيان له، إنه "يزف الشهيد أحمد محمد سنديان نجاد من بلدة علي النهري في البقاع، والشهيد حسن علي يونس أبو العز من بلدة بريتال في البقاع واللذين ارتقيا شهداء على طريق القدس".