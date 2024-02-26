تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة المقاولون العرب بالدوري
أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري.
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جاد
الدفاع: كريم العراقي، وباهر المحمدي، وأحمد أيمن منصور، وحسين السيد
الوسط: عمرو السعداوي، ومعتز بن منير، ومحمود حمادة
الهجوم: ميدو جابر، وسمير فكري، ومحمد الشامي
وعلى مقاعد البدلاء يتواجد: عصام ثروت، وعمرو موسى، وفخر الدين بن يوسف، وأحمد عيد، وصلاح محسن، ويوسف الجوهري، ومحمد طارق، وغيلاس جناوي، وحسين فيصل.