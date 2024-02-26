الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، منخفضاً بنحو 72.83 نقطة ليقفل عند مستوى 12531.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.1 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية - 468 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 186 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أميانتيت، ومهارة، والوطنية، والتعاونية، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: أنابيب، والصناعات الكهربائية، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و5.61%.

سوق الأسهم السعودية

الأسهم السعودية

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، وأمريكانا، وباتك، وأنعام القابضة، ومجموعة فتيتي هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسال، وأرامكو السعودية، وأنابيب السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 109.54 نقاط، ليقفل عند مستوى 25592.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 47.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.