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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

السجن 10سنوات لـ شقيقين لإتجارهما في الحشيش بشبرا الخيمة

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، بالسجن لمدة 10 سنوات، لشقيقين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في الحشيش، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة. 
 


السجن 10سنوات لـ شقيقين لإتجارهما في الحشيش بشبرا الخيمة 


تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20881 لسنة 2023 جنايات قسم ثاني شبرا، والمقيدة برقم 2542 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام كل من محمود م س" 29 سنة عامل ومقيم بشبرا الخيمة ثان القليوبية، و"أحمد م س" 23 سنة عامل ومقيم بشبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهما في يوم 12/ 8 / 2022 حازا وأحرزا جوهرا مخدرا الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازا وأحرزا سلاح أبيض مطواة دون مسوغ قانوني.
وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد: ۱، ۲، ۱/۷، 24 بند (1)، بند 6، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

شروع عاطل بقتل شخص بسلاح ناري بالقليوبية 


كما قررت  التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بإطلاق الرصاص على شخص إثر محاولته سرقة دراجته النارية بالإكراه في منطقة الخانكة، فأصابه بطلق ناري، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصاب. 

تلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري وحالته العامة مستقرة وتم اخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية.
تم تشكيل فريق بحث توصل الى ان وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستيقاف المجنى عليه اثناء سيره بدراجته ليلا لسرقتها بالإكراه منه إلا أن المجنى عليه قاومه فقام المتهم بإطلاق الرصاص عليه فأحدث إصابته وفرا المتهم هاربا. 
وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجتهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأصدرت جهات التحقيق قرارها السابق. 

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