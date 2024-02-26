ندوة توعوية بتعليم نجع حمادي بعنوان "التعليم الأخضر منهجية حياة"

نظمت وحدة الدعم والتواصل بإدارة نجع حمادى التعليمية شمالي قنا، لقاءا توعويا بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، حول مبادرة " التعليم الأخضر منهجية حياة " وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، و بناء على تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة بقنا، والدكتور وائل سيد مدير التعليم العام، والدكتورة نجاة عبده عارف مدير وحدة الدعم و التواصل بالمديرية، وإشراف الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وذلك بحضور رؤساء الأقسام، ومديري المراحل التعليمية بتعليم نجع حمادي، ورئيس مجلس الأمناء، و منسقى وحدة الدعم و التواصل بالمدارس.

استهل الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، اللقاء التوعوي بكلمة استعرض خلالها أهمية وحدة التواصل والدعم للمعلمين، وشدد على تفعيل عمل الوحدة داخل المدارس.

وتناول المحاسب رمضان على أبو زيد مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، مفهوم التعليم الأخضر وأهمية التكنولوجيا في العصر الحالي، ومدى توجهات المنظومة الجديدة في مواكبة الاتجاهات الحديثة لبناء المناهج.

وأضاف أحمد محمد عزت منسق وحدة التواصل بإدارة نجع حمادى التعليمية، بأن محاور اللقاء تتضمن التعريف بوحدة الدعم والتواصل للمعلمين، و رقمنة التعليم الالكتروني.

وتناول منتصر محمود عبد الرحيم المسئول التكنولوجى بوحدة الدعم والتواصل بتعليم نجع حمادي، من خلال العرض التقديمي التعليم الأخضر منهجية حياة، و التعريف بالمحتوى التعليمى الالكترونى، مميزات المحتوى التعليمي الألكتروني، و كيفية الدخول على منصة التعليم الالكتروني، ومدى استفادة الطلاب منها من خلال منهج مبسط، ومواد إثرائية، و الحصص المسجلة.