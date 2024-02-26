الهلال يتقدم على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق الهلال الشوط الأول من مباراته أمام الاتفاق متقدما بهدفين دون رد في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي.

سجل سافيتش هدف الهلال في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 56 نقطة، فيما يأتي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

التقى الهلال والاتفاق، خلال تاريخهما بدوري المحترفين السعودي، في 27 لقاء، فاز الزعيم بـ 19 مباراة، وتعادل في 6، بينما خسر مباراتين.

تشكيل الهلال الرسمي ضد الاتفاق

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، لودي.

خط الوسط: نيفيز، سلمان الفرج، سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.