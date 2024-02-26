الهلال السعودي يسعى لاستكمال مسلسل الانتصارات على حساب الاتفاق بدوري روشن

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الهلال مع نظيره الاتفاق، مساء اليوم الإثنين، في إطار مواجهات الجولة الـ 21 من عمر مباريات دوري روشن السعودي للموسم الحالي.

يتطلع فريق الهلال إلى استكمال مسلسل الانتصارات بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على الرائد بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

ويلعب الزعيم مباراة اليوم أمام الاتفاق بعد الفوز بنتيجة 3-1 على سباهان أصفهان الإيراني في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أسيا وإنتزاع بطاقة التأهل إلي الدور ربع النهائي.



ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين ولم يتلق أي هزيمة هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد فريق الاتفاق في المركز الثامن بجدول الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مثلها وخسر في 6 مواجهات.



وتقام مباراة الهلال والاتفاق اليوم الإثنين 26 فبراير 2024، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، فيما تنقل مباراة الهلال والاتفاق عبر شبكة قنوات Ssc.

معلق مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

يعلق على مباراة الهلال والاتفاق، محمد حسين وعلي الكعبي.