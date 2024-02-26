طوق النجاة للمواطن البسيط .. شباب الصحفيين تزور مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية في أسيوط

وصلت جبهة شباب الصحفيين إلي مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية في محافظة أسيوط والتي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال 2148 منهم 2031 منفذ و6 معارض رئيسية و44 معرض فرعي و67 شادر في مختلف محافظات الجمهورية وتستمر حتى انتهاء شهر رمضان الكريم انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم اوجة الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطن البسيط.

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الاثنين: اخترنا محافظة أسيوط لتكون رابع زياره لمبادرة كلنا واحد بعد المنيا والغربية والبحيرة واستعرضنا أراء المواطنين من على أرض الواقع في المبادرة المتواجدة في ميدان سيتي وميدان المجذوب في مدينة أسيوط.

وأضاف عادل نصيح من قرية درنكة: تجولنا داخل المبادرة الوطنية "كلنا واحد"ووجدنا كل السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40% وكنت سعيد جدا وأنا أري الفرحة في قلوب الصعايدة من جودة المنتجات المعروضة واوجة الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على جهودها في خدمة رجل الشارع البسيط.

وأكد مصطفى خالد ابراهيم من اسيوط: حضرت إلى المبادرة لشراء احتياجات الشهر الكريم ووجدت تنوع غير مسبوق في المنتجات بسعر بسيط وجودة عالية واشكر الشرطة ودورهم الوطني في دعم ومساندة المصريين.

وأوضح علاء عنتر من درنكة: مبادرة كلنا واحد طوق النجاة وضربة قوية وموجعة لمن يرفعون الأسعار ورسالة وطنية هامة تؤكد أن الدولة تنحاز إلي محدودي الدخل وشكرا لكل من ساعد وساهم في هذا العمل الوطني وتحيا مصر.

وقال طلعت خيري عبد الحافظ من اسيوط: مبادرة كلنا واحد ننتظرها كل عام حيث نجد كل ما نحتاجه في مكان واحد وبسعر مخفض عن الأسواق وبجودة ممتازة وخالص تقديري إلي رجال وزارة الداخلية على ما يقدموة للصعايدة.

ويري عمرو محمد سيد من اسيوط: إن كلنا واحد إسم على مسمى وحقا لقد أصبحت وزارة الداخلية في دولة 30 يونيو الجديدة يد تبني ويد تخفف الأعباء على المواطنين وتحيا مصر.

وأشار عصمت نزهي فرنسيس من دير درنكة: إلي أهمية هذه المبادرات الإنسانية التي تطلقها وزارة الداخلية في إطار الدور الوطني والمشاركه المجتمعية وايضا منافذ امان التابعة للوزارة لها دور كبير في القضاء على جشع التجار ومن صعيد مصر نقولها بكل صدق واخلاص "تحيا مصر وتحيا وزارة الداخلية.