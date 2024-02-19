قافلة طبية للعيون بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مركز برادة

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية برئاسة محمد الجارحي، عن تنظيم قافلة طبية للعيون لمدة يومين بمقر النقابة ضمن برنامج الفعاليات الطبية المجانية للصحفيين وأسرهم بمختلف الأعمار بالتعاون مع مركز برادة للعيون بالمهندسين، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين، الموافقين 24 و25 فبراير*، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وجرى الاتفاق مع مركز برادة للعيون على ما يلي:

1- يشارك في القافلة ثلاثة أطباء و5 فنيين، بأحدث الأجهزة.

2- تشمل الخدمات المقدمة؛ قياس ضغط العين، وفحص قاع العين وقياس النظر بالكمبيوتر.

3- تخصيص أحد الأطباء للكشف على الأطفال فقط.

4- تقام القافلة مجاناً بشكل دوري لمدة يومين شهريا، على أن يتم الاعلان عنها تباعاً.