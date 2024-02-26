موعد مشاركة المنتخب الوطني بدورة دبي الودية

يخوض المنتخب الوطني بقياده مديره الفني حسام حسن منافسات دورة دبى الودية، المقرر اقامتها بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وهي اول اختبارات المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني كاملا على النحو التالي :

حسام حسن مدير فنياً .

ابراهيم حسن مديرا للمنتخب الوطني.

طارق سليمان : مدرب عام

محمد عبد الواحد : مدرب

سعفان الصغير : مدرب حراس .

مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر : مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن قائمه محترفي المنتخب الثالث من شهر مارس المقبل على ان يتم اقامة معسكر مغلق يوم 12 من الشهر ذاته.