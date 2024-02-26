الإثنين 26 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تركي آل الشيخ يُعلن مفاجأة جديدة بقمة الأهلي والزمالك في الكأس

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكه العربية السعودية تخصيص مبلغ إضافي للفريق المتوج بلقب بطولة كأس مصر.

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الأهلي يختتم مشواره بمجموعات أبطال أفريقيا .. الجمعة المقبل

ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر اللقاء بدايه من اليوم الاثنين وفقا لما اعلنه المسؤول السعودي .
ويلتقي الأهلي والزمالك مساء يوم 13 من شهر مارس المقبل على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك : "لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة، ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا فى مصر الغالية، ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك.. موسم الرياض يقدم جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها 500 ألف دولار.. واليوم طرح التذاكر.. استعدوا".

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