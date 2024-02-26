الأهلي يختتم مشواره بمجموعات أبطال أفريقيا .. الجمعة المقبل

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهته الختامية بمرحلة دوري المجموعات لمسابقه دوري أبطال افريقيا عندما يستضيف نظيره يانج افريكانز التنزاني مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الاول من مارس لحساب الجوله السادسة من المجموعه.

ويخوض الأهلي المواجهة محتلا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط عقب الفوز الذي حققه الجمعة الماضي على ميدياما الغاني ، بينما يلعب الفريق التنزاني المباراه ضامنا ايضا الصعود الى المرحله التالية عقب تحقيقه فورا ثمينا على شباب بلوزداد برباعية من دون رد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح أمس؛ استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة نظرية للتأكيد على العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية على هامش المران، بينما أدى بقية اللاعبين فقرات خططية متنوعة.

وعاد الفريق للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.