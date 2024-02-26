دي بروين يكشف موقفه من الانتقال للدوري السعودي

كشف النجم البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من الانتقال للدوري السعودي في الفترة القادمة، في ظل العروض الخيالية التي انهارت علي اللاعب في الفترة الأخيرة.



جدير بالذكر أن دي بروين، البالغ من العمر 32 عامًا، يلعب ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق قادما من فولفسبورج الألماني، خلال صيف عام 2015.

وكشفت شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية الشهيرة، ان دي بروين يخطط لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي بحلول 2025، وهو العام الذي سينتهي فيه عقده مع السيتي.

وذكرت الشبكة في تقريرها بأن دي بروين قد يعتزل مع مانشستر سيتي بحلول عام 2025، ورغم ذلك فإن كل شيء يبقى مفتوحًا أمام اللاعب.

ونظر دي بروين في إمكانية الانتقال إلى الدوري الأمريكي، حال الرحيل عن السيتي، لأن هذا الخيار قد يناسبه هو وعائلته أكثر من الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، حتى لو كان المال ليس بنفس القدر.

ورغم ذلك، فإن شبكة "Talk Sport" كانت قد أكدت بأن مانشستر سيتي قد حدد قيمة بيع كيفين دي بروين، وهو 100 مليون يورو، بعد اهتمام الأندية السعودية به وخاصة النصر والهلال.

ولعب دي بروين 367 مباراة بقميص فريق مانشستر سيتي، وسجل 98 هدفًا وصنع 161 لزملائه في الفريق، من أصل 596 مباراة لعبها خلال مسيرته الاحترافية وسجل 145 هدفًا وصنع 245.