زراعة الغربية تنظم ندوة عن محصول القمح والتحول الرقمى

عقدت مديرية الزراعة بالغربية، اليوم الاثنين ٢٠٢٤/٢/٢٦م بناحية قرية سبرباى بمركز طنطا تحت رعاية الدكتور خالد علي ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ندوة تثقيفية إرشادية، حول محصول القمح والتحول الرقمى فى الإرشاد الزراعى، وذلك لزيادة وعى المزارعين باهم المعاملات الخاصة بمحصول القمح بهدف رفع انتاجية وحدة المساحة وتقيل الفجوة بين الانتاج فى الحقول الارشادية والانتاج لدى المزارعين وصولا للهدف الاساسى وهو تحتقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجى وذلك باستخدام الإرشاد الزراعى الرقمى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبرنامج "احمى قمحك" ومشروع العيادة الزراعية، مما يقدم حلًا جذريًا لمشكلة الإرشاد الزراعى وتوصيل المعلومة الزراعية والتوصيات الفنية للمزارعين بشكل تقنى ورقمى من خلال توجه الدولة للتحول الرقمى واستراتيجية التنمية المستدامة

وأكد الدكتور خالد أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على تضافر الجهود لزيادة الكمية المنزرعة من محصول القمح الاستراتيجي، وكيفية التحول الرقمى فى الإرشاد الزراعى، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتوسع في البرامج الزراعية.

جاءت الندوة فى اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعه ، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى ، بحضورالدكتورخالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الدكتور عطوة أحمد عطوة مسئول الإرشاد الرقمى بالحملة القومية للقمح، والدكتور جمال شعراوى رئيس الفريق العلمى للحملة القومية للقمح بمحافظة الغربية ، والدكتورة صباح حمزة منسق الحملة القومية للقمح ، الدكتور احمد على بقسم بحوث القمح ، المهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعي ، والفريق البحثى للحملة والإرشاد الرقمى ومديري الإدارات الزراعية ومهندسي الإرشاد بمراكز المحافظة، ومجموعة من مزارعي القمح المشاركين فى الحملة القومية للقمح.