الصادرات الزراعية تحقق طفرة كبيرة.. قائمة المحاصيل المصدرة

تشهد صادرات مصر الزراعية نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تجاوز إجمالي الصادرات المصرية نحو 3 مليارات دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

قائمة السلع المصدرة:

قائمة السلع الزراعية المصرية المصدرة تشمل العديد من المحاصيل، ومن بينها:

1. المانجو، وبلغت قيمة صادراتها نحو 112 مليون و911 ألف دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي، مقابل 86 مليون و575 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 26 مليون و336 ألف دولار.

2. بذور اليانسون، وبلغت قيمة صادراتها نحو 47 مليون و206 ألف دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 28 مليون و798 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 18 مليون و408 ألف دولار.

3. الفراولة الطازجة، وبلغت قيمة صادراتها نحو 76 مليون و445 ألف دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي، مقابل 58 مليون و395 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 18 مليون و50 ألف دولار.

4. الزيتون المحفوظ مؤقتًا، و بلغت قيمة صادراته نحو 17 مليون و304 ألف دولارخلال الفترة المذكورة، مقابل 6 ملايين و773 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 10 ملايين و531 ألف دولار.

وتم تصدير الموالح بنحو 2 مليون طن، تليها البطاطس بنحو 950 ألف طن، ثم البصل بنحو 412 ألف طن، و بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.

كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية تطورًا كبيرًا في العشر سنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 4 ملايين طن في عام 2014 إلى 7.44 ملايين طن في عام 2023.