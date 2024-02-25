غرس شجرة باسم جامعة الأقصر بكلية الزراعة بالوادي الجديد

خلال وضع حجر أساس أرض الجامعات..

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية بالوادي الجديد، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.

وغرس رئيس الجامعة نخلة باسم جامعة الأقصر بمزارع كلية الزراعة بالوادي الجديد؛ في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادي الجديد بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل، والنباتات الطبية والعطرية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على بدء العمل بمشروع أرض الجامعات المصرية بمحافظة الوادي الجديد ومتابعته، وذلك في إطار البدء الفعلي في استصلاح الأراضي لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد؛ لإنشاء مزارع نموذجية تخصصية علمية، يكون لها مردود على تطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، وتساهم في تنفيذ خطة الدولة لتنمية إقليم الصعيد.