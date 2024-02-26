الزراعة الفورية أمل جديد لعلاج فقدان الأسنان

فقدان الأسنان من المشاكل الشائعة التى تواجه أى شخص ولأسباب متعددة، وفى الغالب يلجأ المرضى لزراعة الأسنان الدائمة بالطرق التقليدية، والتى تستغرق وقتًا طويلًا من أجل إنهاء العلاج، وذلك كما يقول الدكتور حمادة الشناوى سالم، استشارى طب وزراعة الاسنان، ومن الأساليب الحديثة المستخدمة حالياً هى زراعة الأسنان الفورية لتعطى مظهرًا جذابًا، وقوة جيدة للمضغ بشكل طبيعى، وذلك تحت إشراف الأطباء ذوى الخبرة فى جراحة وزراعة الأسنان.

ويبقى السؤال كيف تتم زراعة الأسنان الفورية؟ ويشير إلى أنها إجراء طبى سريع يشمل على تطبيق الزراعة داخل تجويف عظام الفك، ويتم إجراؤها بعد خلع السن مباشرة، ويحتاج المريض إلى 7 أيام كحد أقصى لالتئام الجرح، وتثبت هذه الأسنان بشكل جيد، وتقوم بوظيفتها الطبيعية وتحافظ على اللثة صحية، وخالية من المشاكل الناتجة عن فقدان الأسنان.

ويوضح الدكتور حمادة الشناوى سالم، أن الفرق بين زراعة الأسنان الفورية والتقليدية، هى أن الزراعة التقليدية تتطلب العديد من الخطوات والإجراءات، وزيارات أكثر للأطباء، وتحتاج إلى فترة تعافى أطول، وتستغرق شهوراً من أجل الالتئام، لكنها تمتاز بمتانتها، وقوتها واستمراريتها بشكل أطول، ومن الممكن أن تدوم مدى الحياة.

أما تقنية زراعة الاسنان الفورية، فهى تتفوق على زراعة الأسنان التقليدية بسرعة إجرائها، وقلة وقت التعافى ونتائجها السريعة، كما أنها تحافظ على أنسجة اللثة وسلامة العظام.

ولكن ما عيوب زراعة الأسنان الفورية؟

يؤكد الدكتور حمادة الشناوى سالم، تكاد تخلو زراعة الأسنان الفورية من العيوب، فهى تعتبر من أنجح تقنيات تجميل الأسنان للأشخاص الذين فقدوا أسنانهم، إذا تم إجراؤها على يد طبيب ذو خبرة ومهارة، ويمكن حصر اضرار زراعة الاسنان الفورية بحدوث النزيف والتورم.

د. حمادة الشناوى

ومن ضمن التساؤلات الهامة لدى المرضى، هل الزراعة الفورية مؤلمة؟

ويجيب أن زرع الأسنان الفورى، هو إجراء بسيط لا يسبب آلاماً قوية، ويتم إجراؤها تحت التخدير الموضعى وتستغرق حوالى 15-30 دقيقة.

هل زراعة الأسنان الفورية ناجحة؟

يجيب الدكتور حمادة الشناوى سالم، تعتبر زراعة الأسنان الفورية إجراء ناجح، وخيار مثالى بمعدل نجاح 97%، تتناسب مع مرضى السكرى وحالات الحوادث،

وهل يمكن عمل زراعة الأسنان فى نفس يوم خلع الأسنان؟

بالتأكيد تتم زراعة أسنان فورية فى نفس اليوم الذى يتم فيه خلع السن، وذلك بحسب ما يقرر الطبيب بعد إجراء تقييم دقيق لحالة السن والعظم، وفى بعض الحالات يتم تأجيل الزراعة الفورية إلى 4-8 أسابيع بعد خلع الاسنان، وفى الحالات التقليدية يتم الانتظار 3 أشهر بعد خلع أسنان الفك السفلى، و6 أشهر بعد خلع سن الفك العلوى.

من الأشخاص غير المرشحين لإجراء زراعة الأسنان الفورية؟

يضيف الدكتور حمادة الشناوى سالم أن الأشخاص المصابين بالتهاب اللثة أو بنية العظام لديهم ضعيفة، لهذا يحتاج المريض إلى زراعة العظام اللازمة للتثبيت وتطعيم عظم الفك.

وعن كيفية زراعة الأسنان الفورية؟

يوضح أن طريقة زراعة الأسنان الفورية بسيطة وغير معقدة، تبدأ باستخدام مخدرٍ موضعى من أجل خلع السن التالف برفق وبأقل ضرر، ومن ثم فحص مكان السن المخلوعة وتنظيفها وتعقيمها وبعدها يزرع الطبيب السن الجديدة فى عظم الفك بقوة لضمان ثباته الجيد، وقد يحتاج المريض لزراعة بعض العظام حول السن الجديد، لضمان عدم تحركه من مكانه، ولحشو الفراغات الموجودة بين السن وعظام الفك لحمايتها، ولا تستغرق العملية أكثر من ساعة للعودة لروتين الحياة المعتاد.