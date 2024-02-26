الرئيس الروسي يزور تركيا ويلتقي بأردوغان خلال النصف الثاني من شهر مارس

قالت وكالة "رويترز" الأمريكية، اليوم الإثنبن، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا ويعقد اجتماعا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال النصف الثاني من شهر مارس القادم.

وأوضحت وكالة رويترز أن الزيارة ستتم بعد الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة يومي 15 و17 مارس القادم.

وفي وقت سابق اليوم، هنأ بوتين في اتصال هاتفي، نظيره أردوغان بمناسبة عيد ميلاده الـ70 وتوجه له بالشكر على مساهمته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان الرئاسة التركية إن إردوغان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس بوتين، هنأه خلاله بمناسبة عيد ميلاده وشكره على مساهمته في تطوير العلاقات بين موسكو وأنقرة.

ويحتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين بعيد ميلاده السبعين.

وفي سياق متصل أفادت المواقع العالمية، أن فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، مشددًا في خطابه قراءة كتاب “القرم صفحات من التاريخ من العصور القديمة إلي يومنا هذا”.

وقال بوتين، إن شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، أصبحتًا الآن جزءًا لا يتجزأ من روسيا، موضحًا بأن هذه المناطق تساهم بشكل كبير في تعزيز وحدة موسكو وأمنها.

وأضاف رئيس روسيا، أن فعلا كان يوم 16 مارس 2014 بمثابة نقطة مصيرية بالنسبة لأبناء سيفاستوبول وسكان القرم".

وأشار رئيس الدولة إلى أن سكان شبه الجزيرة، اتخذوا في ذلك اليوم خيارا حازما لا لبس فيه - أن يكونوا مع روسيا إلى الأبد، واليوم أصبحت شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول جزءا لا يتجزأ من روسيا الاتحادية".

في وقت سابق، أكد رئيس روسيا، أنه لو لم يكن على ثقة تامة برغبة المواطنين الروس، بمن فيهم سكان شبه جزيرة القرم بعودة شبه الجزيرة إلى روسيا، لما أقدم على ذلك.