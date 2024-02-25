الإعلام الأمريكي: مدة الصراع في أوكرانيا تبقى في يد بوتين

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بأن مسألة مدة الصراع في أوكرانيا تبقى في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لصحيفة "ويسو" الأمريكية، فإنه "ليس هناك شك في أن القرار بشأن المدة التي ستستمر العمليات الخاصة تبقى بيد الرئيس الروسي".

ويشير المقال إلى أن الزعيم الروسي أظهر في الآونة الأخيرة ثقته في الاستقرار العسكري والاقتصادي للبلاد، بينما تواجه أوكرانيا صعوبات متزايدة في ساحة المعركة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.