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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مستشار الأمن القومي الأمريكي: أوكرانيا استعادت أكثر من نصف أراضيها من روسيا

جيك سوليفان
جيك سوليفان

 

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا استعادت أكثر من نصف أراضيها التي سيطرت عليها روسيا خلال الأشهر الأولى من العملية العسكرية الروسية.

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وقال سوليفان  في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين "إن كييف نجحت بعد مرور عامين من العملية العسكرية الروسية في إحباط الهدف الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو إخضاع أوكرانيا".

وأضاف "بالطبع يمكن لأوكرانيا أن تنتصر في العملية العسكرية الروسية، فقد نجحت بالفعل على الصعيد العسكري في تحقيق أحد أهدافها وهو الذي يتلخص في منع سقوط البلاد.. ويمكن لأوكرانيا أن تذهب لأبعد من ذلك في استعادة أراضيها لكنها تحتاج إلى الأدوات المطلوبة لتحقيق ذلك".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن - في وقت سابق - أن بلاده فقدت 31 ألف جندي خلال العملية العسكرية الروسية، متوقعا أن تشن روسيا هجوما جديدا على بلاده في شهر مايو القادم.

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