تنظيم معارض داخلية لأيادي مصر للحرف التراثية واليدوية في 9 مناطق سياحية بالمحافظات

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحياء الحرف التراثية واليدوية وتسويق المنتجات التي تتميز بها المحافظات لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين، والحفاظ على بعض المنتجات والحرف من الاندثار، ولتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، وبصفة خاصة فيما مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القائمين على منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة بالتوسع في تنظيم معارض داخلية بالتنسيق مع المحافظات لعرض المنتجات اليدوية و التراثية والحرفية المتميزة التى تشتهر بها ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة المستمر للترويج لتلك المنتجات من خلال منصة أيادى مصر الإلكترونية، بما يعود بالنفع علي أصحابها لتوسيع مشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر بالمحافظات، وتحسين مستوي الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة.

وأكد اللواء هشام آمنة أن منصة أيادى مصر تنظم حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار عدداً من المعارض الداخلية المجانية خلال الفترة من فبراير الجاري وحتى مارس القادم في ٩ مناطق السياحية ب ٧ محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان وقنا وسوهاج، مشيرًا إلى أن تلك المعارض تمنح الفرصة لجميع منتجي الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم اليدوية على نطاق واسع، بما يعزز قدراتهم الاقتصادية ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المناطق السياحية التي سيقام بها معارض "أيادي مصر" تتضمن مدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي ومتحف الأمير محمد على بالمنيل بمحافظة القاهرة، ومنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة، وقلعة قايتباي بمحافظة الاسكندرية، ومعبد دندرة بمحافظة قنا، ومتحف سوهاج القومي بمحافظة سوهاج، ومتحف الأقصر ووكالة الجداوي بمحافظة الاقصر، ومتحف النوبة بمحافظة أسوان، موضحا أن منصة "أيادى مصر" تهدف من خلال إقامتها لتلك المعارض إلى التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية ، وتطوير مهارات وقدرات الحرفيين، بما يحقق تمكينهم ضمن الإطار الاقتصادي للدولة ودعم القدرات الاقتصادية لأفراد الأسرة المصرية.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه سيتم عرض المنتجات المتميزة من المعارض المقامة على منصة أيادى مصر الالكترونية وترويج منتجات العارضين وزيادة نسبة مبيعاتهم مما يشجعهم لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقاً جديدة لتسويق منتجاتهم . مؤكدا ان هذه المعارض ستعمل على عرض وتسويق أهم المنتجات اليدوية والمصنعة بأيادي مصرية بتلك المحافظات ، والقاء الضوء علي المنتجات التى تعكس أصالة وجودة المنتج المصرى ، والمصنعة محلياً بأيادي مصرية على المستوي المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة.

وأكد وزير التنمية المحلية ان الوزارة تضع في اولويات خطتها الاستراتيجية استمرار منصة " أيادي مصر" في تطويرها وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة ، كما تشمل الخطة أيضاً إنشاء قاعدة بيانات بالحرفيين والعمل على تحسين منتجاتهم، وفتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل لحديثي التخرج من الكليات ذات الصلة بالحرف اليدوية ، و بحث إمكانية تفعيل آليات الاقراض الصغير لتمويل أصحاب مشروعات الحرف اليدوية الصغيرة والاستفادة من آليات دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك".

والجدير بالذكر أن منصة "أيادى مصر" أطلقتها الوزارة خلال 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، وشركة (أي أسواق مصر) للتسويق الإلكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها مختلف محافظات الجمهورية ، تنفيذا لاستراتيجية الوزارة لتمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها.