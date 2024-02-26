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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تسعة لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب الناشئين

بوابة الوفد الإلكترونية

اُختير تسعة لاعبين من فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي  مواليد 2005 ، للانضمام للمعسكر المغلق للمنتخب الوطني للشباب، الذي انطلق أمس  ويستمر حتى 4 مارس المقبل، استعدادًا للمشاركة في البطولة الودية الدولية بالجزائر المقرر إقامتها في الفترة من 18 وحتى 26 مارس المقبل.

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واستدعى منتخب الشباب بقيادة مديره الفني وائل رياض كلًّا من حازم جمال (حارس مرمى)، وأحمد عابدين (مدافع)، ومعتز محمد (مدافع)، ومحمود لبيب (ظهير أيسر)، وإبراهيم عادل (لاعب وسط)، ومحمد عبد الله (جناح أيمن)، وفارس خالد (صانع ألعاب)، ومحمد رأفت (مهاجم)، ومحمد هيثم (مهاجم).

ويشارك منتخب الشباب في البطولة الودية الدولية بالجزائر بمشاركة منتخبات الجزائر وموريتانيا وبوركينا فاسو.

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