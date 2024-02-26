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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض مواجهة نهائي كأس مصر المرتقبة بين الاهلي والزمالك وهي الأولى تاريخيًا التي تقام خارج مصر لأقدم البطولات المحلية.

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تغييرات دفاعية مرتقبة في الأهلي بنهائي كأس مصر أمام الزمالك

ومن المقرر اقامة اللقاء مساء يوم 13 من شهر مارس المقبل على أن يذاع عبر شبكة قنوات اس اس سي السعودية وقنوات أون تايم سبورتس الفضائية المصرية.

من جانبه أكد عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ورئيس لجنه المسابقات على أن مواجهة الأهلي والزمالك المقبله بنهائي كاس ستشهد احداثا احتفالية غير مسبوقة قائلا خلال تصريحات الاخيرة : "هناك استعداد بشكل خاص واحتفال ضخم لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي، والناديين سيتوجهون إلى السعودية قبل اللقاء بـ5 أيام وحال انتهاء اللقاء بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي ثم ركلات الترجيح.

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