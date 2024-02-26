شوبير يكشف حقية أزمة كولر وكهربا

تحدث الإعلامي احمد شوبير عن ماتردد في الفترة الأخيرة حول وحود أزمة بين المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محمود كهربا لاعب القلعة الحمراء.

وكان محمود كهربا قد تخلف عن السفر من مباراة الأهلي الأخيرة، بعدما طلب من كولر اعفاؤه من مباراة ميدياما الغاني نظرا لارتباطه بحفل زفاف شيقيقته.

وكشفت مصادر ان كولر كان يرفض طلب اللاعب لحاجته في السفر مع الفريق، ولكن رضخ في الأخير لطلب اللاعب وهو ما أثار غضب السويسري من كهربا بعد اصراره علي عدم السفر.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الإثنين:" لا توجد أزمة بين كهربا وكولر نهائيا، وقرار مشاركته أو استبعاده من مباراة الأهلي المقبلة ستكون فنية لا أكثر".



وأكمل:" فرصة موديست ووسام ابو علي اكبر في قيادة هجوم الأهلي امام بلدية المحلة، نظرا لمشاركتهم في المباراة الأخيرة وظهورهم بشكل جيد".



في سياق متصل يحل فريق بلدية المحلة في تمام السابعه من مساء غد الثلاثاء ضيفا على النادي الأهلي خلال اللقاء الذي يجمعهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري في لقاء مؤجل.

ويدخل الأهلي المواجهة محتلاً الترتيب العاشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة.