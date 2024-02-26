الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

على خطى المطاعم| طريقة عمل البف باستري بالتفاح والقرفة

البف باستري بالتفاح
البف باستري بالتفاح والقرفة

البف باستري بالتفاح والقرفة من الحلويات الشهية التي يمكنك تحضيرها في المنزل مثل المطاعم بمكونات بسيطة ولذيذة.

 

البف باستري بالتفاح

طريقة عمل البف باستري بالتفاح والقرفة

المقادير

- التفاح : 2 حبة (مقشر ومقطع مكعبات صغيرة)

- سكر : ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- عجينة البف باستيري : 12 قطعة (مربعة الشكل)

- صفار البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- سكر البودرة : حسب الرغبة (للتزيين)

 

طريقة التحضير

اخلطي التفاح مع السكر والقرفة وضعيه في طبق جانبي.

افردي عجينة البف باستري على السطح المراد العمل عليه، وقطعي أطرافها باستخدام سكين حادة، مع الحرص على بقاء وسط العجينة من غير تقطيع.

احشي العجينة بحشوة التفاح من الوسط.

جدّلي العجينة على الحشوة، وأحكمي إغلاقها.

ضعي حبات البف باستري المحشوة بصينية الفرن.

ادهني الوجه بخليط صفار البيضة مع الفانيليا.

أدخلي الصينية للفرن مدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180.

زيني بالسكر البودرة بحسب الرغبة.

مواد متعلقة

لتفتيح الشعر 3 درجات عن الطبيعي.. حضري صبغة بمكونات طبيعية

سيرين عبدالنور تثير الجدل بإطلالة نارية في عيد ميلادها.. وسعر صادم للفستان

إطلالة دينا الشربيني تثير الجدل ببرومو "كامل العدد +1"| أسعار خيالية

يسرا أيقونة الجمال في أحدث ظهور.. مجوهرات راقية ومكياج جريء

سارة سلامة تشعل إنستجرام بفستان جذاب ومكياج ساحر (شاهد)

هاني الناظر يودع مرضاه لمثواه الأخير ورسالة مؤثرة من طفلة "شكرًا إنك عالجتني"

مي عز الدين تعود للساحة من جديد وتتألق بالأسود الساحر

نسرين طافش تشوق متابعيها بلوك مختلف من كواليس "بدون مقابل"
الجريدة الورقية