الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأب بطرس دانيال: العالم يتحمل مسئولية ما يحدث في غزة

الأب بطرس دانيال
الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان الكاثوليكي للسينما

أكد الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان الكاثوليكي للسينما، تكريم أرواح شهداء غزة والأراضي المقدسة ولبنان واليمن خلال افتتاح الدورة الـ72 من المهرجان. 

txt

أمير قطر يزور باريس غدا لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة

txt

فصائل فلسطينية تعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بصواريخ قصيرة المدى فى غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن المهرجان عمره 72 سنة وهو الأقدم في الشرق الأوسط ومصر. 

وأوضح أن الفنانة ياسمين علي، غنت أغنية في الافتتاح الدورة، وفي كل الكلمات التي قلناها ذكرنا فيها ما يحدث في غزة وطالبنا العالم كله أن يتحمل مسؤولياته تجاه الإبادة. 

الفائزون بجوائز المهرجان تحدثوا عن غزة

وأوضح أن الإبادة التي تحدث في قطاع غزة مسؤولية العالم كله، ومن الجميل أنه عند الحديث في المحافل الفنية عن الشهداء، فإننا نجعل العالم كله يستيقظ.

وتابع: "يجب أن يتكاتف العالم مع بعضه من أجل دعم أهالي غزة، وحتى كلمات الذين حصدوا الجوائز تضمنت الحديث عن قطاع غزة، فهذا شعب أخ لنا ونحن نشعر بالحزن على ما يحدث له".

مواد متعلقة

القومي للبحوث يكشف تفاصيل مبادرة بديل المستورد (فيديو)

خبير سياحي يكشف أهمية مبادرة سفرة مصر لجذب الزوار (فيديو)

الأرصاد تحذر مرضى الجيوب الأنفية من طقس اليوم (فيديو)

تفاصيل إطلاق “كمت” أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة (فيديو)

صواريخ لبنانية تضرب شمال دولة الاحتلال وحزب الله يصطاد قوة صهيونية (فيديو)

السفير علي الحنفي يكشف جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

المستشار الألماني و3 وزراء في حكومته متهمون بمساعدة إسرائيل بإبادة غزة (فيديو)

عناق حار بين الرئيس الأرجنتيني وترامب في واشنطن (فيديو)
الجريدة الورقية