الأب بطرس دانيال: العالم يتحمل مسئولية ما يحدث في غزة

أكد الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان الكاثوليكي للسينما، تكريم أرواح شهداء غزة والأراضي المقدسة ولبنان واليمن خلال افتتاح الدورة الـ72 من المهرجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن المهرجان عمره 72 سنة وهو الأقدم في الشرق الأوسط ومصر.

وأوضح أن الفنانة ياسمين علي، غنت أغنية في الافتتاح الدورة، وفي كل الكلمات التي قلناها ذكرنا فيها ما يحدث في غزة وطالبنا العالم كله أن يتحمل مسؤولياته تجاه الإبادة.

الفائزون بجوائز المهرجان تحدثوا عن غزة

وأوضح أن الإبادة التي تحدث في قطاع غزة مسؤولية العالم كله، ومن الجميل أنه عند الحديث في المحافل الفنية عن الشهداء، فإننا نجعل العالم كله يستيقظ.

وتابع: "يجب أن يتكاتف العالم مع بعضه من أجل دعم أهالي غزة، وحتى كلمات الذين حصدوا الجوائز تضمنت الحديث عن قطاع غزة، فهذا شعب أخ لنا ونحن نشعر بالحزن على ما يحدث له".