أمير قطر يزور باريس غدا لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة

ذكرت الرئاسة الفرنسية الإليزيه اليوم الاثنين أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيبدأ غدا الثلاثاء زيارة إلى فرنسا تستمر يومين، وهي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم قبل نحو 11 عاما؛ حيث يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول العديد من القضايا وخاصة الوضع في الشرق الأوسط والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية "إن قطر تعمل وبشكل خاص على إطلاق سراح الرهائن، وهو ما يمثل أولوية بالنسبة لنا، في وقت لا يزال ثلاثة فرنسيين محتجزين كرهائن في قطاع غزة، منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وعلى المستوى الإنساني.. أشار بيان للإليزيه إلى أنه من المقرر تنفيذ عملية إنسانية جديدة بالتعاون مع قطر في الأيام القادمة، تشمل عدة رحلات جوية؛ لنقل عشر سيارات إسعاف وأكثر من 300 خيمة وإمدادات إنسانية لسكان غزة.

وستركز المباحثات على فترة ما بعد الحرب، حيث دعا الرئيس الفرنسي ماكرون إلى إعطاء دفعة حاسمة ولا رجعة فيها لتطبيق حل الدولتين، وهو الحل الوحيد القابل للحياة للخروج من الأزمة، وفقا لما ذكرته الرئاسة الفرنسية.

من ناحية أخرى، أشار المصدر بـ "الإليزيه" إلى عقد عدة اجتماعات في الوقت نفسه حول الملفات الثنائية والشراكة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية خلال زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا، والتي تعد أول زيارة دولة تستمر ليومين يقوم بها أمير قطر إلى العاصمة الفرنسية منذ تسلمه إدارة البلاد في عام 2013.