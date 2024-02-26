الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فصائل فلسطينية تعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بصواريخ قصيرة المدى فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أرض – جو، أطلق من جنوب لبنان تجاه هدف إسرائيلي.

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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

ودوت صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق رشقة صاروخية جديدة.

وفي سياق متصل استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في اليوم الـ143 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي شهد فجر اليوم الاثنين، غارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف استهدف مناطق جنوب القطاع.

وأفادت مصادر صحية بالقطاع، باستشهاد فلسطينيين واصابة آخرين جراء استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل غربي مدينة خان يونس التي شهدت

اشتباكات ضارية في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الأمل غربا.

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح.

وكان قد استشهد 15 مواطنا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الليلة الماضية.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و131 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 29692، ونحو 699879 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب بيانات صحية.

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