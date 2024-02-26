تجديد شهادتي اعتماد الايزو "2018: 21001" و "9001: 2015" بصيدلة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» لكلية الصيدلة جامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

وأكد رئيس الجامعة أن تجديد حصول كلية الصيدلة على الاعتماد يعكس مدى التزام إدارات الكلية بتطبيق واستيفاء المعايير الدولية لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بالكلية، والارتقاء بمنظومة الأداء، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

ضم الوفد المشكل من الشركة QME الدولية الدكتورة منال درويش رئيس فريق المراجعة، والدكتورة مني الزناتي مراجع خارجي، وتم تجديد رخصة شهادتي الايزو، وذلك بحضور الدكتورة مني الأعصر عميد الكلية والدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الشيتاني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إيمان جودة القائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورؤساء الأقسام و الدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتورة راندا الديب والدكتورة سالي أبو ريشة مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة ميسرة البوصيري نائب مدير الوحدة ومنسق فريق الأيزو بالكلية ، و السيد هاني الخياط أمين الكلية.

من جانبها تقدمت الدكتورة مني الأعصر عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير لجميع منتسبي الكلية و لفريق العمل لما بذلوه من جهد وإخلاص وعمل جاد لاستيفاء كافة معايير تجديد الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.