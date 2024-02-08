الخميس 08 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"غربان لا تأكل الموتى".. رواية جديدة للكاتبة دعاء البادي

رواية غربان لا تأكل
رواية غربان لا تأكل الموتى

صدرت مؤخرًا عن دار إشراقة للنشر والتوزيع، رواية "غربان لا تأكل الموتى"، للكاتبة والأديبة الزميلة دعاء جمال البادى، الصحفية بجريدة الوفد.

وتسرد الرواية سيرة عائلة المنسي التي استقرت بمدينة السويس، خلال القرن التاسع عشر، ومآل الحفيد الذي ولد إبان هزيمة يونيه 1967.

غلاف الرواية


ويتناول النص -عبر 219 صفحة- تبعات الحروب على البشر سواء انتهت بالهزيمة أو الانتصار. 
لدى بطل "غربان لا تأكل الموتى" قناعات نحو الحروب والغربان تؤثر على مسيرته كلها، وتضطره خيبات متتالية إلى مغادرة مدينته، ليبدأ رحلة جديدة من المعاناة بمدن عدة؛ ومع تصاعد الأحداث يتكشف له الماضي تباعًا ما يجعله أمام واقع حقيقي وآخر مختلق.

نبذة عن الكاتبة دعاء البادي

يذكر أن الزميلة دعاء البادي، صحفية مصرية، فازت بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي عن رواية "زهرة الأندلس" عام 2019، وحاصلة على جائزة المجلس الأعلى للثقافة عن مسرحية "الرماد" عام 2023، صدر لها متتالية قصصية بعنوان "إنهم يثورون في دُرج الكومودينو" عام 2019.

مواد متعلقة

"فك شفرة التاريخ" في كلية التكنولوجية الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة الثلاثاء

طلاب جامعة حلوان في زيارة لصالون الشباب

ملتقى إعداد معاوني أعضاء هيئة التدريس يناقش قوانين الحياة الجامعية

جامعة عين شمس تحرز 4 ميداليات ذهبية في الكونغ فو

جامعة عين شمس تنظم زيارة ميدانية إلى مصنعLinah Farms

هندسة المطرية تشارك فى معرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية

ورشة مجانية عن مهارات التحدث باللغة اليونانية الحديثة في جامعة عين شمس

صيدلة حلوان توقع اتفاقية تعاون مع شركة رائدة في صناعة مستحضرات التجميل
الجريدة الورقية