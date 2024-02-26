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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يستضيف الداخلية الخميس المقبل في الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الى القاهرة عقب خوض مواجهة أبو سليم الليبي أمس الأحد بدولة الجزائر.

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الأهلي يسجل ظهوره السابع في الدوري غد الثلاثاء بملاقاة المحلة

وحقق الفارس الأبيض الفوز على نظيره الليبي بثنائية مقابل هدف ليعزز صدارته للمجموعة و تأهله إلى الدور التالي من مسابقة الكونفدرالية الافريقية بعد ارتفاع رصيده الى النقطه ١٣.

وأنهى الجهاز الإداري للفريق إجراءات خروج أفراد البعثة من المطار فور الوصول مباشرة، وكانت رحلة الطيران استغرقت حوالي 3 ساعات تقريبا.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون الذين شاركو في المباراة على راحة اليوم بينما يؤدى الباقون مرانا حيث يستعد الفريق للقاء الداخلية الخميس المقبل فى الجولة ال١٤ لبطولة الدوري الممتاز باستاد القاهره الدولي.

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