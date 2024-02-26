الزمالك يستضيف الداخلية الخميس المقبل في الدوري

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بعثة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الى القاهرة عقب خوض مواجهة أبو سليم الليبي أمس الأحد بدولة الجزائر.

وحقق الفارس الأبيض الفوز على نظيره الليبي بثنائية مقابل هدف ليعزز صدارته للمجموعة و تأهله إلى الدور التالي من مسابقة الكونفدرالية الافريقية بعد ارتفاع رصيده الى النقطه ١٣.

وأنهى الجهاز الإداري للفريق إجراءات خروج أفراد البعثة من المطار فور الوصول مباشرة، وكانت رحلة الطيران استغرقت حوالي 3 ساعات تقريبا.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون الذين شاركو في المباراة على راحة اليوم بينما يؤدى الباقون مرانا حيث يستعد الفريق للقاء الداخلية الخميس المقبل فى الجولة ال١٤ لبطولة الدوري الممتاز باستاد القاهره الدولي.