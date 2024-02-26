الأهلي يسجل ظهوره السابع في الدوري غد الثلاثاء بملاقاة المحلة

يحل فريق بلدية المحلة في تمام السابعه من مساء غد الثلاثاء ضيفا على النادي الأهلي خلال اللقاء الذي يجمعهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري في لقاء مؤجل.

ومن المقرر اذاعة المباراة عبر قناه اون تايم سبورت واحد الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويسجل الأهلي مساء غد الثلاثاء ظهوره المحلي من جديد بعد خوضه ست مباريات فقط في بطوله الدوري الممتاز محققا الفوز في أربع لقاءات والتعادل في مواجهتين ولم يتلقى اي خسائر.

ويخوض الأهلي المواجهة محتلاً الترتيب العاشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة.

كان الفريق الاحمر قدم ضمن تأهله عن مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ، بعد احتلال وصداره ترتيب المجموعة الرابعة حتى الآن بفوزه الأخير على ميدياما الغاني بهدف من دون رد واعتلائه الصداره بواقع تسع نقاط.