تكريم اسم الفنان الراحل محمود عزمي الأربعاء بحضور نجوم الفن والمجتمع

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ وبرئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود عزمي، وذلك في السابعة مساء بعد غد الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، بالمسرح القومي.

الفنان الراحل محمود عزمي

يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود عزمي، تعليق صوتي: الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، مادة علمية وسيناريو: د. عمرو دوارة، مونتاج: أيمن محفوظ، إخراج: أحمد عادل.

كما يغني الفنان أحمد محسن بمصاحبة التخت الشرقي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أغاني "إمتى الزمان"، "أي والله"، "على أد الشوق"، "موال أشكي لمين الهوى".

ويختتم الحفل بإهداء الأستاذ الدكتور هشام عزمي نجل الراحل محمود عزمي؛ درعًا تذكارية وشهادة تقدير لرحلة عطاء والده الفنية.